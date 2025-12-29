رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى “البيئة” تطلق حملة “ضمانك المحلي” لتعزيز الممارسات الزراعية
افتتح قائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن فهد بن غازي الحربي اليوم، التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)، الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة ممثلةً بقوات الأمن الخاصة بمدينة الرياض، بمشاركة القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومساندة وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.
ويهدف التمرين إلى تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني؛ بما يمكّنهم من أداء واجباتهم لحفظ وحماية أمن الوطن، وتحقيق التكامل بين القطاعات المشاركة.