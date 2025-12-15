مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة تنبيه من رياح نشطة على نجران وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان وظائف شاغرة في شركة الخزف درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان
وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة، دفع الله الحاج علي عثمان، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.