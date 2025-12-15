Icon

مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة Icon رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض Icon القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر Icon الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة Icon تنبيه من رياح نشطة على نجران Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في شركة الخزف Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى Icon رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول Icon رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٨ مساءً
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة، دفع الله الحاج علي عثمان، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
أخبار رئيسية

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض

أخبار رئيسية
الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية
السعودية اليوم

الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

السعودية اليوم
الخميس.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية
السعودية اليوم

الخميس.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ214,166 قطعة...

السعودية اليوم