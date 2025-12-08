رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, اليوم, إلى دولة قطر في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر حسن بن عبدالله الغانم، والأمين العام لمجلس الشورى القطري نايف آل محمود، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية السعودية عيسى الرميحي، وأعضاء مجلس الشورى القطري محمد المانع, وخالد العبيدان وعبدالله السبيعي، كما حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر أحمد العنزي, وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى القطري.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه، معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا, ومحمد بن سعد الفراج, والدكتور حسن بن حجاب الحازمي, والدكتور علي بن إبراهيم الغبان, واللواء بدر بن مساعد الشلهوب, والدكتور باسم بن حمدي السيد, والدكتورة تقوى بنت يوسف عمر, وعددًا من مسؤولي المجلس.