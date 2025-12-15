Icon

رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان
المواطن - فريق التحرير

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكار شديد، الهجومَ الذي استهدف مقرّ الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على ضرورةِ الامتثال للقوانين الدولية، ومضامين إعلان جدة بشأن حماية المدنيين والمرافق المدنية، والوقف الفوري لهذه الحرب المدمّرة، التي جرّت على الشعب السوداني المآسي.

وأعربَ عن تضامُن الرابطة وتعاطُفها مع شركائها في الأمم المتحدة، معبرًا عن خالص التّعازي لذوي ضحايا هذا الاستهداف الغادر، وتمنّياتِه للمُصابين بالشّفاء العاجل.

