رصد بقع شمسية نشطة من سماء عرعر

رُصدت من سماء مدينة عرعر صباح اليوم مجموعة من البقع الشمسية النشطة على سطح الشمس، حملت البقع أرقامًا فلكية من بينها 4294 و4295 و4296 و4299 و4298 و4300، وهي مجموعات تُعد من أبرز مناطق النشاط الشمسي خلال الفترة الحالية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن البقع تمثّل مناطق ذات مجالات مغناطيسية قوية يمكن أن تتسبب في انبعاثات شمسية قد تؤثر في الغلاف المغناطيسي للأرض، مشيرًا إلى أن مراقبتها تساعد المختصين في تتبّع تطورات طقس الفضاء وقياس احتمالات حدوث العواصف الجيومغناطيسية.

وأضاف أن نشاط الشمس في هذه الفترة يُعد جزءًا من الدورة الشمسية الخامسة والعشرين التي تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في عدد البقع والانفجارات الشمسية، موضحًا أن هذا الرصد يسهم في تعزيز وعي المجتمع بعلوم الفلك وأهمية متابعة الظواهر الطبيعية.