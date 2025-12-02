Icon

في منطقة الحدود الشمالية

رصد ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء المملكة

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ مساءً
رصد ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء المملكة
المواطن - واس

رُصِد في سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم (4294)، التي بلغ حجمها نحو (1290 MH) (وحدة قياس البقع الشمسية)، ما يعادل أكثر من (3.652) مليارات كيلومتر مربع، في مؤشر يُعد من أبرز مظاهر النشاط الشمسي خلال الفترة الحالية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن حجم البقعة الشمسية المرصودة يُعد لافتًا ومرتفعًا مقارنة بما يُرصَد عادةً، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعكس نشاطًا متزايدًا في سطح الشمس قد ينجم عنه -في حال تطوّره- تأثيرات محتملة على الاتصالات أو أنظمة الملاحة الفضائية.

