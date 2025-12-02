رصد ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء المملكة

رُصِد في سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم (4294)، التي بلغ حجمها نحو (1290 MH) (وحدة قياس البقع الشمسية)، ما يعادل أكثر من (3.652) مليارات كيلومتر مربع، في مؤشر يُعد من أبرز مظاهر النشاط الشمسي خلال الفترة الحالية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن حجم البقعة الشمسية المرصودة يُعد لافتًا ومرتفعًا مقارنة بما يُرصَد عادةً، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعكس نشاطًا متزايدًا في سطح الشمس قد ينجم عنه -في حال تطوّره- تأثيرات محتملة على الاتصالات أو أنظمة الملاحة الفضائية.