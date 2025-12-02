رصد ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء المملكة

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
رُصِد في سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم ظهور البقعة الشمسية العملاقة رقم (4294)، التي بلغ حجمها نحو (1290 MH) (وحدة قياس البقع الشمسية)، ما يعادل أكثر من (3.652) مليارات كيلومتر مربع، في مؤشر يُعد من أبرز مظاهر النشاط الشمسي خلال الفترة الحالية.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن حجم البقعة الشمسية المرصودة يُعد لافتًا ومرتفعًا مقارنة بما يُرصَد عادةً، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعكس نشاطًا متزايدًا في سطح الشمس قد ينجم عنه -في حال تطوّره- تأثيرات محتملة على الاتصالات أو أنظمة الملاحة الفضائية.