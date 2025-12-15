Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى Icon رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول Icon رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان Icon ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.3% Icon لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب إلى 21 شخصًا Icon وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن Icon مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا Icon ارتفاع أسعار النفط عالميًا Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في خطوة علمية تُعيد رسم ملامح فهم مرض السكري من النوع الأول، توصل علماء من جامعة فلوريدا الأمريكية إلى اكتشاف علامة مبكرة تكشف عن بداية تطور المرض قبل ظهور أعراضه السريرية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة Diabetes، أن الهجوم المناعي في مراحله الأولى يستهدف أصغر تجمعات خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، إضافة إلى الخلايا المنفردة المنتشرة في البنكرياس، قبل أن يمتد لاحقًا إلى جزر لانغرهانس الكبيرة المسؤولة عن إنتاج معظم الإنسولين في الجسم.

قد يهمّك أيضاً
4 علامات غير معروفة عن مقدمات السكري

4 علامات غير معروفة عن مقدمات السكري

5 إجراءات عكس مسار السكري

5 إجراءات عكس مسار السكري

وبيَّن الباحثون أن هذه المرحلة الصامتة تُمثِّل نقطة تحول حاسمة في مسار المرض، إذ إن رصدها مبكرًا يتيح فرصًا لحماية الجزر الكبيرة؛ مما قد يسهم في إبطاء تطور السكري أو الحيلولة دون تفاقمه.
كما يُسلِّط الاكتشاف الضوء على سبب تسارع المرض لدى الأطفال، الذين يمتلكون عددًا أكبر من الجزر الصغيرة الأكثر عرضة للهجوم المناعي في بدايات الإصابة.

واعتمدت النتائج على تحليل عينات أنسجة من قاعدة البيانات الدولية nPOD، الأمر الذي يمهد الطريق أمام ابتكار إستراتيجيات وقائية وعلاجية جديدة، تُحدث نقلة نوعية في مواجهة مرض السكري من النوع الأول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد