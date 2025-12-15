رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول

في خطوة علمية تُعيد رسم ملامح فهم مرض السكري من النوع الأول، توصل علماء من جامعة فلوريدا الأمريكية إلى اكتشاف علامة مبكرة تكشف عن بداية تطور المرض قبل ظهور أعراضه السريرية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة Diabetes، أن الهجوم المناعي في مراحله الأولى يستهدف أصغر تجمعات خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، إضافة إلى الخلايا المنفردة المنتشرة في البنكرياس، قبل أن يمتد لاحقًا إلى جزر لانغرهانس الكبيرة المسؤولة عن إنتاج معظم الإنسولين في الجسم.

وبيَّن الباحثون أن هذه المرحلة الصامتة تُمثِّل نقطة تحول حاسمة في مسار المرض، إذ إن رصدها مبكرًا يتيح فرصًا لحماية الجزر الكبيرة؛ مما قد يسهم في إبطاء تطور السكري أو الحيلولة دون تفاقمه.

كما يُسلِّط الاكتشاف الضوء على سبب تسارع المرض لدى الأطفال، الذين يمتلكون عددًا أكبر من الجزر الصغيرة الأكثر عرضة للهجوم المناعي في بدايات الإصابة.

واعتمدت النتائج على تحليل عينات أنسجة من قاعدة البيانات الدولية nPOD، الأمر الذي يمهد الطريق أمام ابتكار إستراتيجيات وقائية وعلاجية جديدة، تُحدث نقلة نوعية في مواجهة مرض السكري من النوع الأول.