السعودية اليوم
حصاد اليوم

رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٦ مساءً
رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة
المواطن - فريق التحرير

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في (8) مناطق خلال الـ(24) ساعة الماضية، تصدرتها منطقة القصيم بتسجيل أعلى معدل كميات بلغت (66.5) ملم في عنيزة.
وبحسب التقرير اليومي الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (75) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأحد، حتى التاسعة من صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان).

أمطار في 8 مناطق

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في الزلفي (38) ملم، وفي روضة السبلة – الزلفي (30) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (2) ملم في المرقبان – أضم، وفي الخفج – الليث (1) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت محطة الحسو – الحناكية (4.4) ملم، وبلدية الحسو – الحناكية (3.7) ملم، فيما سجلت منطقة القصيم في المذنب (63.5) ملم، وفي محطة التجارب – عنيزة (55.2) ملم.
وأشار إلى تسجيل المنطقة الشرقية (12.4) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(4.6) ملم في طريق الملك عبدالله بعريعرة – الأحساء، وفي منطقة عسير سجلت محطة طريق الملك فيصل – النماص (0.5) ملم، فيما شهدت منطقة حائل هطول (25.5) ملم في الشنان، و(19.6) ملم في حائل، وفي منطقة جازان سجلت محطة فرسان (1.8) ملم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ(24) ساعة الماضية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: (https://bit.ly/4rYalOc).

