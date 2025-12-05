ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز سناب شات ممنوع في روسيا قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
خرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البروتوكول الأمني خلال زيارته إلى الصين، بعدما ظهر في مقاطع مصورة وهو يهرول باتجاه تجمع من الطلاب أمام جامعة سيتشوان في مدينة تشنجدو، متجاوزًا الطوق الأمني ومرافقيه الصينيين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.
وقالت قناة BFMTV الفرنسية، اليوم الجمعة، إن ماكرون استغل الدقائق الأخيرة من زيارته الرسمية للصين للاقتراب سريعًا من مجموعة من الطلاب الذين تجمعوا لتحيته، في خطوة مفاجئة أربكت عناصر الأمن الصيني المكلفين بتأمين موكبه.
وأظهرت التسجيلات المصورة أفراد الحراسة وهم يبدون علامات الدهشة قبل أن يبادروا بالركض خلف الرئيس الفرنسي لضمان سلامته، بينما بدا بعضهم يوثق اللحظة بهواتفهم المحمولة نظراً لندرة مثل هذا التصرف في إطار الزيارات الرسمية والبروتوكولات الدبلوماسية المعتمدة.
Emmanuel Macron court pour contourner le service de sécurité chinois et prend un bain de foule pic.twitter.com/BXdqH4rVQM
— BFM (@BFMTV) December 5, 2025