العالم
حصاد اليوم

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ مساءً
ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين
المواطن - فريق التحرير

خرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البروتوكول الأمني خلال زيارته إلى الصين، بعدما ظهر في مقاطع مصورة وهو يهرول باتجاه تجمع من الطلاب أمام جامعة سيتشوان في مدينة تشنجدو، متجاوزًا الطوق الأمني ومرافقيه الصينيين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.

وقالت قناة BFMTV الفرنسية، اليوم الجمعة، إن ماكرون استغل الدقائق الأخيرة من زيارته الرسمية للصين للاقتراب سريعًا من مجموعة من الطلاب الذين تجمعوا لتحيته، في خطوة مفاجئة أربكت عناصر الأمن الصيني المكلفين بتأمين موكبه.

وأظهرت التسجيلات المصورة أفراد الحراسة وهم يبدون علامات الدهشة قبل أن يبادروا بالركض خلف الرئيس الفرنسي لضمان سلامته، بينما بدا بعضهم يوثق اللحظة بهواتفهم المحمولة نظراً لندرة مثل هذا التصرف في إطار الزيارات الرسمية والبروتوكولات الدبلوماسية المعتمدة.

 

