رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء

رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٧ مساءً
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

ضباب وانعدام في مدى الرؤية في منطقة حائل

ضباب وانعدام في مدى الرؤية في منطقة حائل

