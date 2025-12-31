رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025 تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024 السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.