رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (50- 59) كم/ساعة، على محافظتي جدة والليث، وكذلك بحرة (الشعيبة)، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، وتشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الخامسة صباح غدٍ، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً