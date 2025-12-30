Icon

رياح شديدة على حائل حتى المساء

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
رياح شديدة على حائل حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل، اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

