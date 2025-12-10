حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة إكس إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.