رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة إكس إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

