رياح شديدة على منطقة حائل

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٠ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

