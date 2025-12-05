نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.