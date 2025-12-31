السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1_3) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.