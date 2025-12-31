Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1_3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

