زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات محافظة تسونيي في مدينة ناغتشيوي في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في الساعة 7:59 من مساء اليوم (الخميس) بتوقيت بكين، حسبما أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وبحسب تقرير صادر عن المركز، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 32.95 درجة شمالًا وخط طول 88.65 درجة شرقًا.