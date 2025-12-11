زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
ضرب زلزال بقوة 5 درجات محافظة تسونيي في مدينة ناغتشيوي في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في الساعة 7:59 من مساء اليوم (الخميس) بتوقيت بكين، حسبما أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل.
وبحسب تقرير صادر عن المركز، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 32.95 درجة شمالًا وخط طول 88.65 درجة شرقًا.