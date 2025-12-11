Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5 درجات محافظة تسونيي في مدينة ناغتشيوي في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في الساعة 7:59 من مساء اليوم (الخميس) بتوقيت بكين، حسبما أفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وبحسب تقرير صادر عن المركز، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 32.95 درجة شمالًا وخط طول 88.65 درجة شرقًا.

قد يهمّك أيضاً
بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين

بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين

الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز جديدة للقطاع العقاري

الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز جديدة للقطاع العقاري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد