زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

جامعة نجران تُنفّذ 414 فرصة تطوعية بمشاركة 3500 متطوع ومتطوعة أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة أمانة القصيم ترفع جاهزيتها الميدانية لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاع أسعار النفط عالمياً أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات منطقة على بعد 109 كم شمالي ياكوتات في ولاية ألاسكا الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش.
وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال الذي وقع بعمق 2 كم، عند التقاء دائرة عرض 60.53 درجة شمالًا وخط طول 139.73 درجة غربًا.