زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات منطقة على بعد 109 كم شمالي ياكوتات في ولاية ألاسكا الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال الذي وقع بعمق 2 كم، عند التقاء دائرة عرض 60.53 درجة شمالًا وخط طول 139.73 درجة غربًا.