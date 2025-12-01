زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة “سيرام” في إقليم “مالوكو” بإندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.