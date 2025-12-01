Icon

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٥ مساءً
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة “سيرام” في إقليم “مالوكو” بإندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

