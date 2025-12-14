زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة بنجكولو غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق 54 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية؛ مما يسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.