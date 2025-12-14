زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة بنجكولو غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق 54 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وتقع إندونيسيا على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية؛ مما يسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.