Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة بنجكولو غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق 54 كيلومترًا.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية؛ مما يسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

العالم