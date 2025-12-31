زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

الأزيرق يطرق الأبواب.. حالة جوية متكاملة تُعد التحدي الأبرز في الشتاء سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل زلزال بلغت قوته (5.3) درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة (05:49) بتوقيت غرينتش، وعلى بعد نحو (14) كيلومترًا من مدينة سوزانفيل شمالي الولاية، فيما كان مركزه على عمق (4.7) كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.