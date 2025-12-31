Icon

العالم
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل زلزال بلغت قوته (5.3) درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة (05:49) بتوقيت غرينتش، وعلى بعد نحو (14) كيلومترًا من مدينة سوزانفيل شمالي الولاية، فيما كان مركزه على عمق (4.7) كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

