زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تانيمبار الإندونيسية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن مركز الزلزال وقع على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق تانيمبار، وعلى عمق 144 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، أو تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).