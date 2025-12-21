العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تانيمبار الإندونيسية.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن مركز الزلزال وقع على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق تانيمبار، وعلى عمق 144 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، أو تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).