Icon

العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا Icon آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي Icon ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي Icon مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية Icon الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات Icon طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة Icon ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة Icon تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تانيمبار الإندونيسية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن مركز الزلزال وقع على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق تانيمبار، وعلى عمق 144 كيلومترًا.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ألاسكا

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، أو تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد