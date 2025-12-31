زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل منطقة نودا وعلى عمق نحو 20 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.