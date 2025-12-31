زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل منطقة نودا وعلى عمق نحو 20 كيلومترًا.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.