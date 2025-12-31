Icon

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ مساءً
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل منطقة نودا وعلى عمق نحو 20 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

