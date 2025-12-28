زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل البيرو

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو صباح اليوم، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة وقع على بعد نحو 94 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة تروخيو، وعلى عمق تراوح بين 30 و66 كيلومترًا.
ولم تصدر تحذيرات من موجات تسونامي، فيما تعد البيرو من المناطق النشطة زلزاليًا لوقوعها ضمن حزام النار في المحيط الهادئ.