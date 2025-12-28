زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل البيرو

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو صباح اليوم، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة وقع على بعد نحو 94 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة تروخيو، وعلى عمق تراوح بين 30 و66 كيلومترًا.

ولم تصدر تحذيرات من موجات تسونامي، فيما تعد البيرو من المناطق النشطة زلزاليًا لوقوعها ضمن حزام النار في المحيط الهادئ.