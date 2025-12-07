Icon

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول Icon الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة Icon العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي Icon ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال عنيف بقوة 6.36 درجات يضرب اليونان

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
زلزال عنيف بقوة 6.36 درجات يضرب اليونان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.36 درجات على مقياس ريختر اليوم اليونان.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
موجة حر في اليونان لمدة 4 أيام

موجة حر في اليونان لمدة 4 أيام

خطر الحرائق مرتفع للغاية في 6 مناطق باليونان

خطر الحرائق مرتفع للغاية في 6 مناطق باليونان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد