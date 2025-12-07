زلزال عنيف بقوة 6.36 درجات يضرب اليونان

ضرب زلزال بلغت قوته 6.36 درجات على مقياس ريختر اليوم اليونان.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.