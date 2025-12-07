زلزال عنيف بقوة 6.36 درجات يضرب اليونان

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
ضرب زلزال بلغت قوته 6.36 درجات على مقياس ريختر اليوم اليونان.
وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.