زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب تايوان

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٩ مساءً
زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب تايوان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة (7) على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان, أن الزلزال وقع على عمق (73) كيلومترًا في البحر قبالة مقاطعة ييلان شمال شرق الجزيرة، ولم ترد على الفور أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

