زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب تايوان

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ضرب زلزال بقوة (7) على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان, أن الزلزال وقع على عمق (73) كيلومترًا في البحر قبالة مقاطعة ييلان شمال شرق الجزيرة، ولم ترد على الفور أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.