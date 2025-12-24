Icon

زيلينسكي مستعد لعقد اجتماع مع ترامب لبحث قضية الأرض

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
زيلينسكي مستعد لعقد اجتماع مع ترامب لبحث قضية الأرض
المواطن - فريق التحرير

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده إلى عقد اجتماع ‍مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث أكثر القضايا حساسية في أي اتفاق سلام مع ‍روسيا، مثل السيطرة على مناطق، وذلك بعد أحدث جولة محادثات أميركية أوكرانية.

وفي تعليقات نشرها مكتبه اليوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن الوفدين الأوكراني والأميركي اقتربا من وضع اللمسات النهائية على خطة من 20 بنداً خلال المحادثات التي جرت ⁠مطلع الأسبوع في ميامي.

هدنة الـ 18 شهرًا.. لماذا أجلت إدارة ترامب فرض الرسوم على واردات التكنولوجيا الصينية؟

هدنة الـ 18 شهرًا.. لماذا أجلت إدارة ترامب فرض الرسوم على واردات...

ترامب: من يعارضني لن يقود الفيدرالي الأمريكي

ترامب: من يعارضني لن يقود الفيدرالي الأمريكي

وأضاف “هذه وثيقة يشار إليها بإطار عمل، وثيقة تأسيسية بشأن إنهاء الحرب، وثيقة سياسية بيننا وبين أميركا وأوروبا والروس”.

كما تابع “مستعدون لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة على مستوى القادة لمعالجة القضايا الحساسة.. يجب مناقشة قضايا، مثل تلك المتعلقة بالأرض، على مستوى القادة”.

وقال ترامب مراراً إنه يريد إنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه لم ‍يفلح حتى الآن في الحصول على تنازلات كبيرة من الطرفين المتحاربين.

وتضغط كييف على واشنطن لتعديل ‍خطة سلام، نصت ‍في مسودة كشف عنها الشهر ⁠الماضي، على مطالب موسكو الرئيسية ‌بأن تتنازل أوكرانيا عن المزيد ⁠من الأراضي، وتتخلى عن ‍أي تحالفات عسكرية في المستقبل وتقبل بفرض قيود على قواتها.

وتقول كييف إن هذا سيجعلها ⁠عاجزة عن الدفاع ضد أي هجمات تشنها روسيا في المستقبل.

وذكر زيلينسكي أن أحدث مسودة من ‌إطار العمل المكون من 20 بنداً تمثل تطوراً كبيراً مقارنة بخطة من 28 نقطة ناقشتها الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق.

