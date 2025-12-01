Icon

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٤ مساءً
سانت بطرسبورغ وسوتشي.. وجهتان روسيتان جديدتان على خارطة توسع طيران ناس الدولي
المواطن - فريق التحرير

وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع مطار سانت بطرسبورغ في روسيا، بهدف بحث فرص التعاون ودراسة إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين المملكة ومدينة سانت بطرسبورغ.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للتوسع الكبير لطيران ناس في السوق الروسي؛ إذ كان الشركة أول ناقل سعودي يربط الرياض وموسكو عبر رحلات مباشرة دُشِّنت في أغسطس الماضي، كما أعلنت مؤخرًا عن إطلاق رحلات جديدة بين جدة وموسكو ابتداءً من 23 ديسمبر الجاري، في إطار جهودها لتوفير مزيد من خيارات السفر بين البلدين.

كما تأتي مذكرة التفاهم بالتزامن مع الإعلان عن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين السعودية وروسيا، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والأعمال بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وإلى جانب ذلك، يواصل طيران ناس دراسة فرص جديدة للتوسع، ومن ضمنها خطته لتشغيل رحلات مباشرة إلى مدينة سوتشي الروسية خلال موسم صيف 2026، الأمر الذي يعزز شبكة وجهاته الدولية ويرسخ موقعه كأكبر مشغل اقتصادي في المنطقة.

وأكد طيران ناس أن مذكرة التفاهم مع مطار سانت بطرسبورغ ستفتح المجال لبحث مجالات تعاون متعددة وتطوير المبادرات المشتركة، على أن تُتخذ الخطوات التشغيلية المستقبلية وفقًا للموافقات التنظيمية والمعايير المعتمدة.

ويواصل طيران ناس التزامه بدعم قطاع الطيران والسياحة في المملكة، عبر توسيع شبكة الربط الجوي وزيادة الوجهات الدولية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030

