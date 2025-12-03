سبيس إكس الأمريكية تُطلق 29 قمرًا صناعيًا

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
أطلقت مؤسسة استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس 29 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك إلى الفضاء.
وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ “فالكون 9” انطلق من قاعدة كيب كانافيرال للقوة الفضائية ولاية فلوريدا الأمريكية، ونُشرت الأقمار الصناعية بنجاح بعد ساعة و5 دقائق من الإقلاع, حيث انضمت هذه المجموعة الجديدة إلى أكثر من 9100 قمر تشغيلي يشكّلون الكوكبة الضخمة لشركة سبيس إكس.
وأشارت إلى أن هذا الإطلاق يمثّل المهمة رقم 155 لصاروخ “فالكون 9” في عام 2025.
يذكر أن ستارلينك هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تقدمها سبيس إكس؛ تهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.