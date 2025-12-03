Icon

سبيس إكس الأمريكية تُطلق 29 قمرًا صناعيًا

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
سبيس إكس الأمريكية تُطلق 29 قمرًا صناعيًا
المواطن - واس

أطلقت مؤسسة استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس 29 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ “فالكون 9” انطلق من قاعدة كيب كانافيرال للقوة الفضائية ولاية فلوريدا الأمريكية، ونُشرت الأقمار الصناعية بنجاح بعد ساعة و5 دقائق من الإقلاع, حيث انضمت هذه المجموعة الجديدة إلى أكثر من 9100 قمر تشغيلي يشكّلون الكوكبة الضخمة لشركة سبيس إكس.

وأشارت إلى أن هذا الإطلاق يمثّل المهمة رقم 155 لصاروخ “فالكون 9” في عام 2025.

يذكر أن ستارلينك هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تقدمها سبيس إكس؛ تهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.

