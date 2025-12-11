سرقة 600 قطعة تعود لحقبة الإمبراطورية البريطانية من متحف بريطاني

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
سرق لصوص أكثر من 600 قطعة من مجموعة توثق الروابط بين بريطانيا ودول الإمبراطورية البريطانية السابقة، من بينها ميداليات ومجوهرات، من متحف بريطاني في سبتمبر الماضي حسبما أعلنت الشرطة الخميس.
وناشدت شرطة ايفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة في 25 سبتمبر أمام مبنى في مدينة بريستول جنوب غرب البلاد، يضم قطعا من المجموعة.
وقالت الشرطة في بيان “سرق الجناة أكثر من 600 قطعة مختلفة”.
وقال الضابط المسؤول عن القضية دان بورغان إن “سرقة العديد من القطع ذات القيمة الثقافية الكبيرة خسارة فادحة للمدينة”.
وأضاف أن “هذه القطع، التي كان الكثير منها تبرعات، هي جزء من مجموعة تُلقي الضوء على جانب متعدد الأوجه من التاريخ البريطاني”.
وإلى جانب المجوهرات والميداليات العسكرية والشارات والدبابيس، شملت المسروقات الأخرى تحفا بينها منحوتات من العاج وقطع فضية وتماثيل برونزية،
كما سُرقت قطع من معروضات التاريخ الطبيعي شملت عينات جيولوجية.
وقالت الشرطة إنها تريد استجواب أربعة رجال مجهولي الهوية، جميعهم كانوا يضعون قبعات أو يرتدون سترات بقبعات، ظهروا في كاميرات المراقبة وهم يحملون حقائب في ساعة مبكرة من الصباح.
وأوضحت الشرطة أن عملية السطو وقعت بين الساعة الاولى والثانية صباحا من 25 سبتمبر في منطقة كمبرلاند رود بالمدينة، وتضم المجموعة قطعا متنوعة، كثير منها من جزر المحيط الهادئ وملابس من دول إفريقية.
كما تحتوي على صور فوتوغرافية وأفلام ووثائق شخصية وتسجيلات صوتية تُقدّم “نظرة ثاقبة على حياة ومناظر طبيعية متنوعة خلال فترة تاريخية صعبة ومثيرة للجدل”، وفقًا لموقع المجموعة الإلكتروني.
هذا وقد نُقلت المجموعة من متحف الإمبراطورية البريطانية والكومنولث السابق في بريستول عند إغلاقه في 2012 وبقيت تحت رعاية مجلس المدينة، بالإضافة إلى متاحف بريستول، التي تضم خمس مؤسسات مختلفة وأرشيف المدينة.
وتأتي الأنباء بعد سرقة لصوص مجوهرات من متحف اللوفر في باريس في أكتوبر.