Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

سرقة 600 قطعة تعود لحقبة الإمبراطورية البريطانية من متحف بريطاني

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
سرقة 600 قطعة تعود لحقبة الإمبراطورية البريطانية من متحف بريطاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سرق لصوص أكثر من 600 قطعة من مجموعة توثق الروابط بين بريطانيا ودول الإمبراطورية البريطانية السابقة، من بينها ميداليات ومجوهرات، من متحف بريطاني في سبتمبر الماضي حسبما أعلنت الشرطة الخميس.

وناشدت شرطة ايفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة في 25 سبتمبر أمام مبنى في مدينة بريستول جنوب غرب البلاد، يضم قطعا من المجموعة.

قد يهمّك أيضاً
بريطانيا تمنح قواتها صلاحيات لإسقاط المسيّرات فورًا

بريطانيا تمنح قواتها صلاحيات لإسقاط المسيّرات فورًا

بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي

بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي

وقالت الشرطة في بيان “سرق الجناة أكثر من 600 قطعة مختلفة”.

سرقة 600 قطعة أثرية

وقال الضابط المسؤول عن القضية دان بورغان إن “سرقة العديد من القطع ذات القيمة الثقافية الكبيرة خسارة فادحة للمدينة”.

وأضاف أن “هذه القطع، التي كان الكثير منها تبرعات، هي جزء من مجموعة تُلقي الضوء على جانب متعدد الأوجه من التاريخ البريطاني”.

وإلى جانب المجوهرات والميداليات العسكرية والشارات والدبابيس، شملت المسروقات الأخرى تحفا بينها منحوتات من العاج وقطع فضية وتماثيل برونزية،

كما سُرقت قطع من معروضات التاريخ الطبيعي شملت عينات جيولوجية.

وقالت الشرطة إنها تريد استجواب أربعة رجال مجهولي الهوية، جميعهم كانوا يضعون قبعات أو يرتدون سترات بقبعات، ظهروا في كاميرات المراقبة وهم يحملون حقائب في ساعة مبكرة من الصباح.

وأوضحت الشرطة أن عملية السطو وقعت بين الساعة الاولى والثانية صباحا من 25 سبتمبر في منطقة كمبرلاند رود بالمدينة، وتضم المجموعة قطعا متنوعة، كثير منها من جزر المحيط الهادئ وملابس من دول إفريقية.

كما تحتوي على صور فوتوغرافية وأفلام ووثائق شخصية وتسجيلات صوتية تُقدّم “نظرة ثاقبة على حياة ومناظر طبيعية متنوعة خلال فترة تاريخية صعبة ومثيرة للجدل”، وفقًا لموقع المجموعة الإلكتروني.

هذا وقد نُقلت المجموعة من متحف الإمبراطورية البريطانية والكومنولث السابق في بريستول عند إغلاقه في 2012 وبقيت تحت رعاية مجلس المدينة، بالإضافة إلى متاحف بريستول، التي تضم خمس مؤسسات مختلفة وأرشيف المدينة.

وتأتي الأنباء بعد سرقة لصوص مجوهرات من متحف اللوفر في باريس في أكتوبر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد