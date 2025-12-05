Icon

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين Icon السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية Icon تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ Icon أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء  Icon سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز Icon سناب شات ممنوع في روسيا Icon قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي Icon السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني Icon ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في سريلانكا إلى 607 قتلى، بحسب ما أعلنه مركز إدارة الكوارث اليوم الجمعة، في وقت يتضاءل فيه الأمل بالعثور على ناجين بين 214 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح المركز أن الإعصار “ديتواة” تسبب بتأثيرات كارثية طالت أكثر من مليوني شخص، قبل أن يغادر البلاد يوم السبت الماضي تاركاً وراءه دماراً واسعاً في أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770 وفقدان 463 آخرين

ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770 وفقدان 463 آخرين

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770 وفقدان 463 آخرين
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة سومطرة إلى 770...

العالم
ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا
العالم

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص...

العالم
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
العالم

ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة...

العالم