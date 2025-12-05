سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في سريلانكا إلى 607 قتلى، بحسب ما أعلنه مركز إدارة الكوارث اليوم الجمعة، في وقت يتضاءل فيه الأمل بالعثور على ناجين بين 214 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح المركز أن الإعصار “ديتواة” تسبب بتأثيرات كارثية طالت أكثر من مليوني شخص، قبل أن يغادر البلاد يوم السبت الماضي تاركاً وراءه دماراً واسعاً في أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة.