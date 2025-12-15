سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية

رعى معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الحفل الذي أقامته مؤسسة “سكن” مساء اليوم بمناسبة وصولها إلى أكثر من 50 ألف عملية تسليم للوحدات السكنية.

كما جرى خلال الحفل تسليم أكثر من 300 وحدة سكنية مخصصة للأيتام، وأكثر من 40 وحدة سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى 100 سيارة مقدمة بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية لدعم تنقّل المستفيدين وتحسين جودة حياتهم.

وحضر الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية عضو مجلس أمناء مؤسسة “سكن”، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة “أثر العطاء” التي تعكس الجهود الوطنية المبذولة لتمكين الأسر المستحقة وتعزيز الاستقرار السكني، حيث تبرز هذه المبادرة الأثر الإيجابي والمستدام الذي تحدثه البرامج الإسكانية في حياة الأيتام وذوي الإعاقة، إلى جانب تمكين أكثر من 50 ألف أسرة مستحقة على مستوى المملكة.

وتُجسد هذه الجهود قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية التي يقوم عليها التعاون بين الجهات الحكومية والخيرية.

وأكد معالي ماجد الحقيل في كلمته أن العطاء قيمة راسخة في وطن يؤمن بقيادته، وأن الاستقرار السكني أساس للتنمية والتمكين، مشيدًا بالدور الذي تقدمه “سكن” ومنصة “جود الإسكان” وشركاؤهما في تعزيز التكامل الوطني، وتحقيق أثر ملموس يسهم في تحسين جودة حياة الفئات المستحقة.

وعبّر معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من القطاع غير الربحي في دعم الاستقرار الاجتماعي.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة لمؤسسة “سكن”، التي تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين وتقديم حلول سكنية مستدامة، بما يعزز مستهدفات القطاع، ويرسخ قيم التكافل والارتقاء بالمجتمع.