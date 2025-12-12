سلطان بن سلمان يشيد بالتكاتف المجتمعي في إنجاز جامع أبو مرداع ويثمن عطاء المتبرعين

أشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، بالتكاتف المجتمعي الكبير الذي واكب مبادرة بناء جامع الراحل عبدالله بن مرداع آل عاطف “أبو مرداع” -رحمه الله-.

وأكد أن سرعة اكتمال المبادرة في وقت وجيز تعكس بجلاء ما يتمتع به المجتمع السعودي من قيم راسخة في التكافل والتلاحم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم السخي والتفاعل الكريم يجسد المعدن الأصيل لأبناء هذا الوطن المبارك، ومبادرتهم الدائمة إلى فعل الخير والمشاركة المجتمعية الفاعلة والتراحم.

وقدم الأمير سلطان بن سلمان شكره وتقديره لجميع المتبرعين والداعمين، ولكل من ساهم في نشر المبادرة والتعريف بها، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل ما قُدّم من صدقات جارية في ميزان حسناته، وأن يجزي المتبرعين خير الجزاء ويبارك لهم في أموالهم وأعمالهم.

صورة مشرفة من صور التكاتف المجتمعي

وفي تصريح له حول المبادرة، قال الأمير سلطان بن سلمان: “إن هذا التفاعل الصادق مع المبادرة يمثل صورة مشرفة من صور التكاتف المجتمعي، ويؤكد أن أبناء هذا الوطن سبّاقون إلى الخير، متى ما وُجدت المبادرات التي تلامس القيم الإنسانية وتخدم المجتمع”.

وأشار إلى أن نجاح هذه المبادرة يعكس وعي المجتمع بأهمية الأثر المستدام، والدور الحيوي للعمل الخيري المنظم في خدمة مرتادي الطرق والمسافرين، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار “جمعية العناية بمساجد الطرق” في أداء رسالتها بدعم المجتمع وثقته.

واختتم تصريحه بالدعاء بأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والتكاتف، وأن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة خير الجزاء.