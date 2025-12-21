Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠١ مساءً
سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
المواطن - واس

في تجسيد للدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بادر المركز بعلاج الفتاة الفلسطينية “حبيبة يعقوب علي” المصابة بسرطان الدم اللمفاوي والبالغة من العمر (16) عامًا في المملكة الأردنية الهاشمية.

ونظرًا لاحتياج حالتها الصحية إلى علاج متخصص تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بنقلها إلى مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان، حيث تخضع الفتاة حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص؛ لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة عافيتها -بمشيئة الله- مانحًا إياها الأمل والدعم في رحلتها نحو الشفاء.

وعبّرت “حبيبة يعقوب علي” عن شكرها وتقديرها للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدة أن تدخل المركز السريع شكّل شريان حياة للأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صحية بالغة الصعوبة في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن المركز وقع اتفاقية في يوليو 2024م مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان؛ بهدف علاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن.

وتمثل هذه المبادرات طوق نجاة للمصابين بأمراض خطيرة في قطاع غزة، وتجسد الدور الإنساني الرائد للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم.

