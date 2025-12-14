Icon

سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال
المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سبعة مشاريع طبية تطوعية في جمهورية الصومال الفيدرالية، في تخصصات ذات احتياج عالي وتستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر وتشتمل على (جراحة العظام، والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، والجراحة العامة، ومشروعين لجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، والتشوهات والتجميل) ضمن البرنامج التطوعي السعودي للجراحات المتخصصة، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

ويهدف المشروع إلى توفير رعاية طبية متخصصة من خلال إجراء (310) عمليات جراحية لإنقاذ حياة المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية، إضافة إلى تشخيص الحالات وتقديم خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل للمحتاجين، يستفيد منه (665) فردًا بشكل مباشر.

حضر التدشين معالي وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور علي حاج آدم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد محمد المولد، ومدير فرع المركز الصومال.

وأوضح السفير أحمد المولد أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول المتضررة حول العالم، مبينًا أن ذلك يعكس اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالوقوف بجانب المحتاجين والمتضررين وتقديم العون لهم.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المرضى والمصابين أينما كانوا، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي.

