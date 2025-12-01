Icon

سلمان للإغاثة يدشّن مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في دوما وداريا بريف دمشق

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ مساءً
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في دوما وداريا بريف دمشق
المواطن - واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

ويتضمن المشروع رفع ما لا يقل عن (85.500) متر مكعب من الأنقاض، منها (46.500) متر مكعب في دوما و(39.000) متر مكعب في داريا، فضلًا عن تشكيل وحدة متخصصة لإعادة التدوير لتحويل نحو (30.000) متر مكعب من الركام إلى مواد بناء قابلة للاستخدام، حيث ستتولى الفرق الميدانية أعمال المسح التقني قبل بدء عمليات الإزالة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تستهدف المجتمعات المحلية للتعريف بمخاطر المخلفات الحربية وطرق الإبلاغ عنها؛ وذلك بهدف تهيئة بيئة مناسبة لعودة السكان المتضررين وتمهيد البنية التحتية لعمليات إعادة الإعمار.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الشعب السوري ودعم المجتمعات المتضررة، والإعداد لتعافٍ مستدام يعيد الحياة للمدن التي أنهكتها الأزمة الإنسانية.

