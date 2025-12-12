Icon

سلمان للإغاثة يسلّم 3 سيارات إطفاء لوزارة الطوارئ السورية لمكافحة حرائق اللاذقية

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٣ مساءً
المواطن - واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاث سيارات إطفاء جديدة ومتطورة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية؛ لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات في محافظة اللاذقية، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتوفير المستلزمات والمعدات والآليات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات في المحافظة.

وأعرب مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبدالكافي الكيالي عن شكره للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم، مؤكدًا أن هذه الآليات ستسهم -بمشيئة الله- في مواجهة حرائق الغابات بالمحافظة، بما يعزز قدرات الحماية المدنية ويحافظ على الغطاء النباتي ويرفع مستوى الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ ويزيد القدرات اللوجستية لفرق الإطفاء الميدانية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المعهود للمملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة في أوقات الأزمات، وتجسيدًا لرسالتها النبيلة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

