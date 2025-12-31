سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر 2025 م، ضخ (1.183.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ (218.000) لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب، وتنفيذ (32) نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وصيانة (4) من دورات المياه، وتجفيف (46) مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات (16.170) فردًا.