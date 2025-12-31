سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر 2025 م، ضخ (1.183.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ (218.000) لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب، وتنفيذ (32) نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وصيانة (4) من دورات المياه، وتجفيف (46) مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات (16.170) فردًا.