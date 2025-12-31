Icon

سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا Icon النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق  Icon الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي Icon النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن Icon 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة Icon 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة Icon موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر 2025 م، ضخ (1.183.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ (218.000) لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب، وتنفيذ (32) نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وصيانة (4) من دورات المياه، وتجفيف (46) مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات (16.170) فردًا.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن

سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن

سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية

سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد