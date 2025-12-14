سلمان للإغاثة يقدّم دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول في قطاع غزة

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية في قطاع غزة، لتلبية احتياجات الشتاء العاجلة، وتوفير حلول سريعة وآمنة للنازحين تقيهم من المنخفضات الجوية وما يصاحبها من ظروف قاسية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتمر في قطاع غزة في هذا الوقت أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، في ظل استمرار المنخفضات الجوية العميقة وما صاحبها من سيول خلال الأيام الماضية، التي أدّت إلى جرف عددٍ من خيام النازحين، وإلحاق أضرار جسيمة بها. وتركّز الخيام المقدّمة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للأسر النازحة التي فقدت مساكنها، وتعيش ظروفًا معيشية قاسية، ولا سيما في مخيمات النزوح، في ظل النقص الحاد في المأوى ووسائل الوقاية من البرد والأمطار، بما يضاعف حجم المخاطر التي تهدد حياتهم، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في ظل ما يواجهه من ظروف إنسانية دقيقة.