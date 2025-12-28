تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها (5.398) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.