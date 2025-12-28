Icon

سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٨ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها (5.398) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

