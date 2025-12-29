سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) كرتون تمر في ولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها (5.885) فردًا، ضمن مشروع توزيع (267) طنًا من التمور بجمهورية السودان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.