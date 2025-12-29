Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم 

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٠ مساءً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) كرتون تمر في ولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها (5.885) فردًا، ضمن مشروع توزيع (267) طنًا من التمور بجمهورية السودان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

