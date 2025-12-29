سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.000) كرتون تمر في ولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها (5.885) فردًا، ضمن مشروع توزيع (267) طنًا من التمور بجمهورية السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.