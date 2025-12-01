Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في ريف دمشق

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٢ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في ريف دمشق
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.200) سلة غذائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.200) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

