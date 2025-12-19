Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025 Icon النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة Icon سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة Icon غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا Icon وادي حلي.. حيث يلتقي التاريخ بالماء وتكتب الطبيعة سيرة المكان Icon تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير Icon الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي Icon الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام Icon ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.269) سلة غذائية و(1.269) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينة صور بجمهورية لبنان، استفاد منهما (6.345) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في لبنان 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في...

سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان

سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يقدّم دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول في قطاع غزة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يقدّم دفعة جديدة من المساعدات...

السعودية اليوم