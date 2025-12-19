سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025 النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا وادي حلي.. حيث يلتقي التاريخ بالماء وتكتب الطبيعة سيرة المكان تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.269) سلة غذائية و(1.269) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينة صور بجمهورية لبنان، استفاد منهما (6.345) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في لبنان 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.