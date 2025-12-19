سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.269) سلة غذائية و(1.269) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينة صور بجمهورية لبنان، استفاد منهما (6.345) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في لبنان 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.