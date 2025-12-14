إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق ونتر وندرلاندجدة الجامعة الإسلامية تعلن مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين على الماجستير والدكتوراه جدة والرياض.. بنية رياضية تعزز جاهزية كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.359) سلة غذائية و(1.359) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة المنية بجمهورية لبنان، استفاد منها (6.795) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.