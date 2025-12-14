Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.359) سلة غذائية و(1.359) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة المنية بجمهورية لبنان، استفاد منها (6.795) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

