سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (190) سلة غذائية للنازحين من بلدة بيت جن إلى محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (190) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.