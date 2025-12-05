سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية في بغلان بأفغانستان

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز سناب شات ممنوع في روسيا قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.000) سلة غذائية في ولاية بغلان بأفغانستان، استفاد منها (2.000) أسرة من الأفغان العائدين إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 – 2026م).
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.