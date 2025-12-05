سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية في بغلان بأفغانستان

Icon

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.000) سلة غذائية في ولاية بغلان بأفغانستان، استفاد منها (2.000) أسرة من الأفغان العائدين إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 – 2026م).

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.

