Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 464 سلة غذائية في بعلبك بلبنان

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 464 سلة غذائية في بعلبك بلبنان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (464) سلة غذائية و(464) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينة بعلبك بجمهورية لبنان، استفادا منهما (2.320) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانت.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يسلّم 3 سيارات إطفاء لوزارة الطوارئ السورية لمكافحة حرائق اللاذقية

سلمان للإغاثة يسلّم 3 سيارات إطفاء لوزارة الطوارئ السورية لمكافحة حرائق اللاذقية

سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق

سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يسلّم 3 سيارات إطفاء لوزارة الطوارئ السورية لمكافحة حرائق اللاذقية
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يسلّم 3 سيارات إطفاء لوزارة...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في...

السعودية اليوم