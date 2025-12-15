Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (652) سلة غذائية و(652) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة البقاع الغربي بجمهورية لبنان، استفاد منها (3.260) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

السعودية اليوم