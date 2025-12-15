سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد 5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (652) سلة غذائية و(652) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة البقاع الغربي بجمهورية لبنان، استفاد منها (3.260) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.