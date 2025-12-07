Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (848) سلة غذائية و(848) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة وادي خالد بمحافظة عكار بجمهورية لبنان، استفاد منها (4.240) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

