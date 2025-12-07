تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (848) سلة غذائية و(848) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة وادي خالد بمحافظة عكار بجمهورية لبنان، استفاد منها (4.240) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.