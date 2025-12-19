سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيمًا جديدًا في وسط قطاع غزة يضم أكثر من (250) خيمة، لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- تخصيص المخيم لإيواء العائلات النازحة التي تضررت خيامها بشكل كامل خلال المنخفض الجوي الأخير، الذي أسفر -وفق تقارير ميدانية- عن تدمير مئات الخيام وغرق مخيمات بأكملها؛ مما فاقم من معاناتهم وعمّق الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق.

وعبّر المستفيدون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية لما جسّدته مساعداتها من معانٍ إنسانية أصيلة ارتبطت باسمها عبر السنين، مؤكدين أن الدعم الذي قدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة شكّل لهم طوق نجاة أعاد إليهم شعور الأمان بعد معاناة طويلة وقاسية، وأسهم -بفضل الله- في حمايتهم من قسوة المنخفضات الجوية وتقلبات الظروف المناخية التي ضاعفت آلامهم.

وأشاروا إلى أن عطاء المملكة ظلّ نبراسًا إنسانيًا متوهّجًا يبعث الأمل، ونهجًا راسخًا لم ينقطع عطاؤه يومًا، ومواقف نبيلة حاضرة في كل محنة، تمدّ يد الرحمة والعون للمحتاجين والمتضررين أينما وجدوا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الذي يواجه ظروفًا إنسانية قاسية؛ مما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم الأسر الفلسطينية في القطاع.