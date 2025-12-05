Icon

سناب شات ممنوع في روسيا

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فرضت السلطات الروسية قيوداً جديدة على خدمات الاتصال عبر الإنترنت، معلنة تقييد استخدام خدمة مكالمات الفيديو “FaceTime” التابعة لشركة آبل، وذلك في إطار خطوات متصاعدة لتعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي بعد حظر فيسبوك وإنستغرام وتقييد الوصول إلى يوتيوب.

وأفاد جهاز الرقابة على الإنترنت في روسيا “روسكومنادزور” في بيان صدر مساء الخميس بأن الخدمة تُستغل – على حدّ زعمه – في “تنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية داخل البلاد، وتجنيد منفذين، إضافة إلى استخدامها في عمليات احتيال وجرائم أخرى تستهدف المواطنين الروس”.

وفي السياق نفسه، أعلن الجهاز حجب تطبيق “سناب شات”، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار في 10 أكتوبر الماضي استناداً إلى الأسباب ذاتها التي دفعت لتقييد FaceTime، إلا أن الإعلان الرسمي أُرجئ حتى يوم أمس.

ورغم اتساع نطاق القيود، ما زالت بعض الخدمات قابلة للاستخدام عبر التحايل باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، غير أن هذه الأخيرة تتعرض هي الأخرى للحجب بصورة متكررة ضمن الجهود الروسية للسيطرة على حركة البيانات عبر الإنترنت.

وتواصل السلطات الروسية منذ الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022 تشديد قبضتها على المنصات الرقمية، حيث حُظرت منصات كبرى مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام، فيما تعرض موقع يوتيوب العام الماضي لإبطاء واسع النطاق اعتبره خبراء خطوة متعمدة لتقييد الوصول إلى واحدة من أكثر المنصات انتشاراً في البلاد.

